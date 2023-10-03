"Это было действительно хорошо сработано. Мы говорили об атакующей угрозе Михаила Мудрика и о том, что он привносит в команду, мне нравятся все аспекты этого. Что касается Челси, они выглядят очень комфортно с мячом, а давление Фулхэма было незначительным.

Гол Мудрика в видеообзоре матча Фулхэм – Челси – 0:2

Мы говорили о том, что Леви Колвилл присоединится в нужный момент и создаст проблемы сопернику. Теперь Мудрик занимает те позиции между линиями. Прелесть этого гола в том, что когда ты оказываешься в такой позиции, игроку проще всего подойти поближе, подбить мяч к ногам и посмотреть, что я могу сделать.

Когда Михаил может менять свою игру, используя свой темп, смотрит вперед, а затем бежит в темпе за ним, тогда, конечно, он отрывается от защитников.

Вы можете сказать, что это плохая защита, я думаю, что да, но в то же время, когда у вас есть такая скорость, как у Мудрика, и вы делаете эти забеги, это хорошо. Я рад за него, потому что у него было несколько моментов до этого, когда он не смог справиться с защитником. Это придаст ему уверенности.

Когда я говорил о том, как тяжело Мудрик работает на тренировке, этот момент и гол делают его работу еще более ценной. Такие вингеры, как он, должны вносить свой вклад", – цитирует Лэмпарда Football.london.

Напомним, что в матче против Фулхэма Михаил Мудрик забил свой первый гол в официальных матчах за "Челси". В итоге лондонцы одержали победу со счетом 2:0.

Мудрик дебютным голом в АПЛ помог Челси одолеть Фулхэм – украинец получил высокие оценки, но не вышел на второй тайм