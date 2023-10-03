Челси победил Фулхэм в поединке 7-го тура АПЛ, в котором Михаил Мудрик наконец-то забил в составе "синих". Смотрите видео голов и обзор матча Фулхэм – Челси на "Футбол 24".

Челси повел в счете на 18 минуте: Колвилл забросил на Мудрика на границу штрафной, Михаил классно обработал мяч между защитниками, а вторым касанием пробил мимо Лено.

Мудрик дебютным голом в АПЛ помог Челси одолеть Фулхэм – украинец получил высокие оценки, но не вышел на второй тайм

А уже на следующей минуте Броя воспользовался привозом защиты Фулхэма и легко удвоил преимущество. На второй тайм Мудрик не вышел на поле, но Челси и без этого имел моменты, в частности, Мадсен попал в штангу. Несколько раз Санчес спасал "синих" от пропущенного гола, поэтому игра завершилась 0:2 в пользу Челси.