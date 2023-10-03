"Це було дійсно добре спрацьовано. Ми говорили про атакувальну загрозу Михайла Мудрика та про те, що він привносить у команду, мені подобаються всі аспекти цього. Що стосується Челсі, вони почуваються дуже комфортно з м'ячем, а тиск Фулхема був незначним.

Гол Мудрика у відеоогляді матчу Фулхем – Челсі – 0:2

Ми говорили про те, що Леві Колвілл приєднається в потрібний момент і створить проблеми супернику. Тепер Мудрик займає ті позиції між лініями. Краса цього голу в тому, що коли ти опиняєшся в такій позиції, гравцеві найпростіше підійти ближче, підбити м'яч до ніг і подивитися, що я можу зробити.

Коли Михайло може змінювати свою гру, використовуючи свій темп, дивиться вперед, а потім біжить у темпі за ним, тоді, звичайно, він відривається від захисників.

Ви можете сказати, що це поганий захист, я думаю, що так, але водночас, коли у вас є така швидкість, як у Мудрика, і ви робите ці забіги, це добре. Я радий за нього, тому що у нього було кілька моментів до цього, коли він не зміг впоратися з захисником. Це додасть йому впевненості.

Коли я говорив про те, як важко Мудрик працює на тренуванні, цей момент і гол роблять його роботу ще більш цінною. Такі вінгери, як він, повинні робити свій внесок", – цитує Лемпарда Football.london.

Нагадаємо, що в матчі проти Фулхема Михайло Мудрик забив свій перший гол в офіційних матчах за Челсі. У підсумку лондонці здобули перемогу з рахунком 2:0.

Мудрик дебютним голом в АПЛ допоміг Челсі здолати Фулхем – українець отримав високі оцінки, але не вийшов на другий тайм