Бразильский полузащитник Манчестер Сити Фернандиньо вспомнил, как не знал, что делать с тем количеством наличных, которые свалились на него после перехода в донецкую команду.

"В конце моего первого месяца в Украине у меня еще не было банковского счета, и клуб фактически выплачивал мои бонусы за матч наличными. Это была огромная пачка денег. Для ребенка, который считал, что 30 долларов это много – это было безумием!

Мораес получил травму и пропустит Евро-2020 – форвард Шахтера выбыл на полгода

В то время я жил в гостинице и не знал, что с этим делать. Я показал пакет с деньгами жене, и в конце концов она завернула его в полотенце и спрятала в нашей скороварке!

За свои первые зарплаты и подъемные я даже приобрел квартиру для своей мамы в Куритибе. По сравнению с некоторыми своими старшими товарищами по команде, я очень осторожно обращался с деньгами. Но, кроме денег, я провел восемь замечательных лет в Украине", – сказал Фернандиньо в интервью The Players Tribune.

Напомним, бразилец выступал за Шахтер с 2005 по 2013 гг. и за это время стал с "горняками" шестикратным чемпионом Украины, завоевал 4 Кубка и 4 Суперкубка страны, а также выиграл Кубок УЕФА.

Шахтар і шість підводних каменів, які його потопили