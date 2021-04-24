Форвард Шахтера и сборной Украины Жуниор Мораес травмировался на тренировке перед матчем 23-го тура УПЛ против Александрии.

Нападающий получил разрыв крестообразной связки колена на тренировке и будет прооперирован на следующей неделе, сообщает официальный сайт Шахтера.

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Медицинский штаб "горняков" дает неутешительные прогнозы по восстановлению Мораеса – примерно 6 месяцев. Это означает, что натурализованный бразилец точно пропустит Евро-2020, на котором будет выступать сборная Украины.

К слову, Жуниор провел 25 матчей в составе Шахтера в этом сезоне, записав в свой актив 9 голов и 1 ассист. В футболке сборной Украины Мораес забил 1 гол.

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