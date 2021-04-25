Бразильський півзахисник Манчестер Сіті Фернандінью пригадав, як не знав, що роботи з тією кількістю готівки, яка звалились на нього після переходу в донецьку команду.

"Наприкінці мого першого місяця в Україні я ще не мав банківського рахунку, і клуб фактично виплачував мої бонуси за матч готівкою. Це була величезна пачка грошей. Для дитини, яка вважала, що 30 доларів – це багато, то було божевіллям!

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У той час я жив у готелі і не знав, що з цим робити. Я показав пакунок з грішми дружині, і врешті вона загорнула його в рушник і заховала у нашій скороварці!

За свої перші зарплати та підйомні я навіть придбав квартиру для своєї мами в Курітібі. Порівняно з деякими своїми старшими товаришами по команді, я дуже обережно поводився з грошима. Але, окрім грошей, я провів вісім чудових років в Україні", – сказав Фернандінью в інтерв'ю The Players Tribune.

Нагадаємо, бразилець виступав за Шахтар з 2005 по 2013 роки і за цей час став з "гірниками" шестиразовим чемпіоном України, здобув 4 Кубки та 4 Суперкубки країни, а також виграв Кубок УЄФА.

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