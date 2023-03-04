"Я невероятно счастлив. Это было просто безумно. Те ощущения счастья и радости. Это была действительно особая победа, и нужно было ждать до последней секунды, чтобы заслужить ее. Я действительно горжусь игроками. Они никогда не сдавались. Нет ничего лучше, как поделиться этими замечательными моментами со своими людьми. Я очень счастлив Нельсону.

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Это просто еще одна игра, еще три очка. Выиграть три игры за неделю очень важно. Мы хотим оставаться на вершине как можно дольше. Есть еще много игр, в которые можно поиграть, но в этом и красота. Это было безумие с первой секунды. Мы прилагали усилия и доминировали в игре.

У нас был голод, чтобы забить первый гол. С этого времени атмосфера изменилась. Нельсон не показывал многое, потому что он был травмирован. Он выходит и демонстрирует хорошую игру. Было невероятно испытывать эмоции с толпой. Это останется с нами.

Я запомню этот день несколькими вещами. Мне понравилась инициатива, смелость, их личность и то, как они делали все. Когда это плохо и когда это тяжело, так поступают большие команды. Мы должны облегчить себе задачу, но это АПЛ. Соперники хорошие, и они усложняют тебе задачу. Впереди у нас Лига Европы. Нам понадобятся все", – цитирует Артету BBC.

Напомним, что следующий матч Арсенал проведет против Спортинга в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Встреча намечена на 9 марта. Начало матча в 19:45 по киевскому времени.

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