Александр Зинченко и Виталий Миколенко вышли с первых минут. Матч, как и онлайн-трансляция Арсенал – Эвертон на "Футбол 24" стартовал в 21:45. Месяц назад "ириски" в дебютной игре под руководством нового тренера Шона Дайча сенсационно обыграли "канониров", однако впоследствии опустились в зону вылета. Впереди у Миколенко и компании большинство матчей против соперников из верхней половины таблицы АПЛ 2022/23. Поэтому нужно пытаться цепляться за очки даже на поле лидеров сезона.

Арсенал – Эвертон: онлайн-трансляция матча АПЛ – Зинченко против Миколенко в попытке реванша

Сражение прессингов на стартовых минутах. Миколенко останавливает проход Саки, хотя там еще Макнилл помогал страховать. Итогом эпизода стал угловой, во время розыгрыша которого Зинченко выкатил под удар Жоржиньо – первый удар на 5 минуте был эффектным, но несколько неточным. Салиба почему-то отлепился от Мопе, который сразу же решил пробить метров с 22 – Рэмсдейл на месте. Жоржиньо привозит контратаку 3 на 3. Макниллу позволяют легко пройти и отдать во вратарскую, где Мопе под присмотром Зины учуял какой-то несуразный пас пяткой на чужого вратаря. Классный заброс украинского легионера на Мартинелли, но офсайд да и бразилец запутался в собственных ногах.

Зинченко очень вдохновенно проводит первую 10-минутку. Один из самых острых впереди и всегда успевает оттягиваться страховать на свою половину. Энергозатратная защита Эвертона, когда самые опасные игроки Артеты оказываются против сдвоенных связок "ирисок", прекрасно работает. По сути лучший шанс забить за 20 минут был у Мопе, который настолько не ожидал такой легкой возможности, что бездарно запорол ее. Арсенал почти без остроты. А вот теперь уже Зинченко привозит. Ивоби перехватил и обыграл украинца, но Мопе снова не лучшим образом распорядился мячом.

Перспективный разрезной пас Саши на ход Мартинелли создает такое редкое для старта встречи пространство у ворот Эвертона. Но весь потенциал быстро упущен бразильцем – Габриэл позволил Ивоби догнать и обокрасть себя. Нигериец, воспитанный лондонским клубом, сегодня начал на очень высоком уровне. Коулмэн и Миколенко по очереди выносят головой из своей штрафной. Насколько же легко ливерпульцы читают все замыслы "канониров". Сака привозит пасом поперек поля, который легко перехватил Гана Гуйе. Теперь уже контра 3 в 2 с запоздалым рывком Зинченко. Но и гости потеряли темп наступления, поэтому Габриэл спокойно накрыл Мопе после прострела Дукуре.

Zinchenko has put on a passing clinic tonight.



Slide rule pic.twitter.com/jDd5hb9oHR — Opta Analyst (@OptaAnalyst) March 1, 2023

Левый фланг обеих команд – источник наибольшей остроты. Миколенко, к слову, понемногу съедает Саку. Очень цепко и жестко играет украинец с правым вингером Арсенала, который начинает истерить и даже прибегать к грубости. Экс-динамовец и возле чужих ворот обворовывает Букайо, еще и накручивает звездного оппонента, а вот на простреле уже подчищает Жоржиньо. А под занавес первого тайма Арсенал внезапно забил из ничего. Зинченко сместился направо, Сака отошел от шаблонов, открывшись в полуфланге. Миколенко маневр проспал. Шестой лучший бомбардир сезона мгновенно наказал.

Zinchenko's first half vs Everton:



Assists - 1

Accurate passes 37/42 - (88%)

Chances created - 2

Touches - 57

Successful dribbles 1/1 - (100%)

Passes into final third - 5

Accurate long balls - 5/6 (83%)

Tackles won - 1/1 (100%)

Interceptions - 2

Recoveries - 4



Thanks, City! pic.twitter.com/YfHquS7tu6 — MxpLĮAM (@LiamMxp) March 1, 2023

Какой же безумный привоз Гуйе. Увел снаряд, когда Эдегор упал, а потом просто остановился. Сака перехватил и отдал, Мартинелли подхватил и обвел Пикфорда. Судьи сначала зафиксировали офсайд, но линия выдержана. Включается чемпионский фарт Арсенала? Зинченко, безусловно, просто лучший на поле. Как он перед голом накрутил Онана с Дукуре, обойдя по дороге еще и Мопе. Не момент, а песня. Миколенко был бы вторым лучшим, если бы не тот провал в одном-единственном эпизоде. По моментам равновесие, а на табло 2:0. Класс есть класс. Эвертон с такой реализацией вылетит быстрее, чем завершится сезон.

В перерыве Дайч, похоже, наказал Гуйе, выпустив вместо опорника третьего центрбека Холгейта. Схема, впрочем, не изменилась. У хозяев Партей заменил Жоржиньо. Миколенко снова выигрывает борьбу у Саки, который не очень красиво пнул мячом по голове лежащего Виталия. Игра открылась, а тут уже Арсенал, словно рыба в воде. Миколенко растягивают, Уайт подает беспрепятственно с правого фланга, Троссар дает выше, не сумев акцентированно положить ногу под удар, расстреливая уже с вратарской.

Непонятный хаос полузащитников Арсенала на своей половине. Макнилл не воспользовался очередным подарком, влупив в Рэмсдейла – Зинченко не позволил случиться добиванию. Универсал сборной Украины приложился и к третьей голевой атаке. Собрал возле себя Ивоби и опорника, отдал на фланг. Джака продлил на Троссара, который нашел совсем одинокого Эдегора в сердце штрафной. Арсенал забил 3 гола из 3 попаданий в створ ворот. Без ударов, но как легко команда Артеты то и дело врывается в штрафную. А вот уже Партей мягко набрасывает, Тарковски зевает рывок Нкетии, но Эдди проигрывает дуэль один на один.

Зато вышедший на замену форвард делает ассист. Зинченко идеально разрезал, Нкетия перевел в центр, Мартинелли посрамил Тарковски и забил с нескольких метров. Смит-Роу, пропускающий очень много из-за травм, вышел впервые за 2 месяца и мог забить. Эвертон отчетливо расклеился. Очевидно, слишком вложились физикой в сдерживание соперника до перерыва. А две ошибки под занавес первого тайма просто добили команду Дайча, которая большую часть матча была похожа на тот старый безвольный коллектив Лэмпарда. Арсенал отрывается от Манчестер Сити на 5 очков. Эвертон остается на 18-м месте с 1-очковым отставанием от зоны жизни.

Oleksandr Zinchenko vs Everton (H) pic.twitter.com/VlfzaBKwyA — ArsenalComps (@ArsenaIComps) March 1, 2023

У Зинченко больше всего передач с продвижением (7), лучшее движение мяча вперед как рывками с ведением, так и через пас. Ассист, предголевая и участие в еще одном взятии ворот. Выход Партея в перерыве окончательно оформил безумное доминирование Арсенала в обеих фазах. Все-таки более мягкий и стерильный Жоржиньо до уровня ганца не дотягивает. Томас за тайм выдал 2 лучший результат матча по передачам с продвижением (5). Миколенко выиграл больше всего единоборств внизу (7). Оба украинца возвращали мяч по 3 раза через перехват и отбор, все 4 попытки которого были удачными – Виталий здесь вообще №1 на две команды. Лучше результат выдал только Макнилл (6) – едва ли не единственный, кто идеально зазубрил конспекты Дайча. У Дуайта, впрочем, есть некая фора со времен совместного пребывания в Бернли.