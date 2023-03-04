Александр Зинченко традиционно вышел в старте, тогда как Илья Забарный до сих пор не оправился от травмы и только мечтает попасть хотя бы в заявку на поединок АПЛ. Матч, как и онлайн-трансляция Арсенал – Борнмут на "Футбол 24", стартовал в 17:00.

Арсенал – Борнмут: результат и обзор матча АПЛ

Борнмут очень быстро открыл счет в матче. Уже на первой минуте отличился Биллинг, удачно воспользовавшийся ошибкой в обороне защитников Арсенала. Подопечные Артеты имели возможность отыграться, но помешал голкипер гостей, удачно среагировавший на удар. Борнмут на 18-й минуте провел хорошую контратаку и чуть не забил второй гол. Спас команду Артеты Рамсдейл. Первый тайм так и завершился с минимальным преимуществом гостей.

В начале второго тайма Борнмут заработал угловой. Сенеси удачно пробил и удвоил преимущество своей команды. Тома Партей отыграл один гол на 62 минуте, а спустя еще несколько минут Арсенал сравнял счет. До конца встречи подопечные Артеты то и дело создавали опасные моменты у ворот Борнмута. Вырвать победу удалось только в добавленное время. Нельсон забил отличным дальним ударом.

Арсенал продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ, имея 63 очка в своем активе. Борнмут так и остается на последнем месте. Команда Забарного набрала 21 балла.

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