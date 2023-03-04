"Я неймовірно щасливий. Це було просто шалено. Ті відчуття щастя і радості. Це була справді особлива перемога, і потрібно було чекати до останньої секунди, щоб заслужити її. Я справді пишаюся гравцями. Вони ніколи не здавалися. Немає нічого кращого, як поділитися цими чудовими моментами зі своїми людьми. Я дуже радий за Нельсона.

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Це просто ще одна гра, ще три очки. Виграти три гри за тиждень дуже важливо. Ми хочемо залишатися на вершині якомога довше. Є ще багато ігор, у які можна пограти, але в цьому й краса. Це було божевілля з першої секунди. Ми докладали зусиль і домінували в грі.

Я запам'ятаю цей день кількома речами. Мені сподобалася ініціатива, сміливість, їхня особистість і те, як вони робили все. Коли це погано і коли це важко, так роблять великі команди. Ми повинні полегшити собі завдання, але це АПЛ. Суперники хороші, і вони ускладнюють тобі завдання. Попереду у нас Ліга Європи. Нам знадобляться всі", – цитує Артету BBC.

Нагадаємо, що наступний матч Арсенал проведе проти Спортінга в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи. Зустріч запланована на 9 березня. Початок матчу о 19:45 за київським часом.

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