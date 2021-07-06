Главный тренер Лацио Маурицио Сарри вспомнил время тренерства в Челси и заявил, что уход из Лондона был ошибочным.

"Марина Грановская не хотела, чтобы я оставлял Челси. Сегодня могу сказать, что это было ошибкой хотеть любой ценой вернуться в Италию. Челси – отличный клуб, в последующие годы они подписали многих молодых игроков, которые подходили бы мне.

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Это был особый год, когда Абрамович не мог въехать в Англию, и у нас был владелец, которого не было рядом. Достаточно сложная ситуация, все было в руках Марины, ей нужно было решить тысячу вопросов. Футбольный аспект был в наших руках, но мы не имели необходимой экономической мощи.

Потом пришли Вернер, Хаверц, Маунт, Зиеш – все они подошли бы мне и моему стилю игры", – цитирует Сарри сайт Альфредо Педуллы со ссылкой на Sportitalia.

Напомним, Маурицио тренировал "пенсионеров" в течение сезона 2018/19, но затем перебрался в Ювентус, с которым в первой же кампании завоевал Скудетто.

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