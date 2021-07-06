Наставник римского Лацио Маурицио Сарри озвучил условия, при которых полузащитник лондонского Челси и сборной Италии Жоржиньо станет претендентом на главный индивидуальный приз в мире футбола.

"Он станет кандидатом на" Золотой мяч ", если выиграет Евро. Он утонченный игрок, не все это понимают.

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Все кажется простым с ним. В этом и есть его величие. Фанатам и журналистам было трудно его принять в Челси, но теперь я вижу, что его ценят", – цитирует Сарри Football Italia.

Напомним, что Жоржиньо а этом году стал победителем Лиги чемпионов. Кроме того, он может завоевать Кубок Европы в составе национальной команды. На Евро-2020 хавбек провел 5 матчей в составе сборной Италии.

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