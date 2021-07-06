Головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі пригадав час тренерства в Челсі та заявив, що відхід з Лондона був помилковим.

"Марина Грановська не хотіла, щоб я залишав Челсі. Сьогодні можу сказати, що це було помилкою хотіти за будь-яку ціну повернутися в Італію. Челсі – чудовий клуб, у наступні роки вони підписали багатьох молодих гравців, які підходили б мені.

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Це був особливий рік, коли Абрамович не міг в'їхати до Англії, і у нас був власник, якого не було поруч. Досить складна ситуація, все було в руках Марини, їй потрібно було вирішити тисячу питань. Футбольний аспект був у наших руках, але ми не мали необхідної економічної могутності.

Потім прийшли Вернер, Хаверц, Маунт, Зієш – всі вони підійшли б мені і моєму стилю гри", – цитує Саррі сайт Альфредо Педулли з посиланням на Sportitalia.

Нагадаємо, Мауріціо тренував "пенсіонерів" протягом сезону 2018/19, але потім перебрався у Ювентус, з яким у першій ж кампанії завоював Скудетто.

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