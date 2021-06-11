Жозе Моуринью и Маурицио Сарри в новом сезоне Серии А будут сражаться за первенство не только в чемпионате, но и в одном городе – Риме.

В последние дни Рим стал настоящей футбольной столицей Италии. "Вечный город" не видел Скудетто вот уже два десятилетия, но это не мешает свысока смотреть на северных гигантов – Турин и Милан. В конце концов, именно Рим стал хозяином стартового матча Евро-2020, а со следующего сезона Серии А именно здесь будет самое интересно и самое топовое тренерское противостояние. В определенных аспектах оно уже началось.

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О назначении Жозе Моуринью Рома объявила еще в начале мая. Это событие само по себе – топ! Конечно, здесь мы не говорим о спортивных результатах и ​​о гипотетической пользе, которую португалец принесет команде. Клуб уже в выигрыше. О "джалоросси" говорят, а с началом сезона будут говорить еще больше. Лацио же смену тренера не планировал, но Симоне Индзаги не устоял перед предложением Интера. Очевидно, что Клаудио Лотито в таких условиях не мог пригласить кого-нибудь. Удалось договориться с Маурицио Сарри.

Как известно, SMM Ромы один из самых креативных в Европе. Поэтому Лацио не мог представить Сарри банально. Правда, оригинальности тоже не хватило. Уж слишком подход "орлов" напоминал акцию Ювентуса, когда тот возвращал Массимилиано Аллегри. Чтобы замести следы, "бьянчелести" обнародовали все фото в одном коллаже, тогда как туринцы подогревали интерес, публикуя новый ребус каждый час. Если вдруг забыли, то сигареты оказались на фото, потому что Сарри якобы выкуривает по 5 пачек в день; спортивный костюм из-за того, что Маурицио принципиально носит только их; иллюстрация банка, потому что в этом учреждении специалист работал, пока не стал тренером.

Теперь Рим будут делить два бывших тренера Челси. От итальянца ждут минимальной перестройки и возрождения команды, которая несколько лет назад была чуть ли не главным конкурентом Ювентуса в борьбе за Скудетто. С португальцем все сложнее. Моуринью в последнее время заметно потерял привлекательность именно как тренер. Он приходит в совершенно разобранную Рому. Умение поднимать проекты с нуля – это даже не о топовом Жозе. Что уж говорить сейчас... Этот союз напоминает двух неудачников, которые больше никому не были нужны.

Но прямо сейчас большинству болельщиков Ромы все равно. Их команду возглавил сам Жозе Моуринью. Великий и ужасный! Он еще ничего не достиг с "волками", но уже стал кумиром. На улицах Рима даже появился мурал. Граффити появилось в районе Тестаччо. Его нарисовал уличный художник Гарри Гриб, который "посадил" Моуринью за руль культового мотороллера Vespa. Любители классического кино легко узнают мотивы постера к фильму "Римские каникулы".

В конце концов, римлянам и гостям города такая инициатива понравилась. Граффити с Моуринью сразу стало популярным местом. Сюда приходили, чтобы посмотреть и сделать фото с нарисованным Жозе. В очередной раз убеждаемся, что португальца любят везде, пока он не начинает скандалить или безбожно проигрывать матчи. Парадоксально, но в последнее время второе случается чаще.

Ладно, похоже, мы погорячились с фразой "португальца любят все". Даже в самом Риме у него уже есть враги. Очевидно, что речь идет о сторонниках Лацио. Согласитесь, вам тоже было бы некомфортно, если бы вокруг все только и говорили о громкой обновке вашего шумного соседа, которого вы терпеть не можете.

Что же, "лациале" нашли способ немного поквитаться. В ближайшее время сфотографироваться возле граффити исключительно с Моуринью не удастся. Поклонники Лацио постарались, чтобы было понятно, кто, по их мнению, хозяин в городе. Нет, они не нарисовали свое граффити. Просто "усовершенствовали" работу Гарри Гриба. Нельзя сказать, что получилось шедеврально, но послание довольно четкое – дым от сигарет Сарри должен "затмить" одиозного португальца. Неожиданно Маурицио (благодаря фанатам) вышел вперед в противостоянии с Жозе. Еще более неожиданно, что это произошло вне футбольного поля – области господства самого Моурнью. Можно не сомневаться, что наставник Ромы еще отыграется. Однако переиграть Сарри непосредственно в футбол будет ой как непросто.

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