"Директор Ювентуса Мауріціо Аррівабене був дуже чіткий у своїх коментарях – ми мали підписати нову угоду в жовтні, але потім клуб попросив мене почекати. У березні ми з агентом отримали звістку від клубу, що для мене більше немає місця в їхньому проекті.

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Це було не фінансове питання, клуб просто вирішив піти іншим шляхом разом із тренером Массіміліано Аллегрі. Я розмовляв з усіма в Ювентусі, і так воно й було. Якщо це був їхній вибір, то для мене це не проблема", – сказав Дибала.

Нагадаємо, аргентинець покинув Турин у статусі вільного агента. Тривалий час Дибалу сватали в один із міланських грандів (Інтер був фаворитом), але Паоло вирішив приєднатися до Роми.

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