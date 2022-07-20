Переход аргентинца в команду Жозе Моуринью для многих стал неожиданностью. Дибалу ждали в более статусном клубе. Похоже, и сам форвард готов дать "волкам" только один шанс.

Дибала официально стал игроком Ромы

Рома рассекретила детали контракта с 28-летним футболистом. Согласно документу, Пауло уже следующим летом сможет покинуть Рим. В некоторых случаях сумма отступных будет достаточно символической, как для игрока такого уровня.

Если взглянуть на цифры, то станет очевидно, что Рома больше всего боится посягательств ломбардийских клубов. Клаусула для Интера составляет 35,5 млн евро, а для Милана – 31,2. Другим представителям чемпионата Италии придется заплатить за Дибалу всего 21 миллион, а клубам из других стран – 22 миллиона.

Дибала назвал решающий фактор, который убедил его выбрать Рому

Не забыла Рома и о своем извечном враге. Лацио стал единственным клубом, который не сможет активировать клаусулу. Очевидно, что это имиджевый шаг. Не исключено, что именно из-за наличия этого пункта документ стал публичным. Тифози Ромы такое должно понравиться.