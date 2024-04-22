– Есть ли смысл СК Днепр-1 попадать в еврокубки? Имею в виду сможем ли пройти квалификацию? Также это большие расходы на переезды, аренду стадиона и прочее.

– Европа берет на себя часть расходов, это не такие большие деньги. Вопрос в другом: есть ли смысл играть там сейчас таким составом, каким мы можем играть в следующем сезоне, принимая во внимание то, что возможно придется отпустить лидеров.

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Тогда мы таким составом не будем превосходить условный Спартак Трнава. Тем составом, который у нас был тогда, мы были обязаны проходить клубы условно их уровня, а вот составом который у нас будет в августе этого года мы можем уступать по составу даже им.

– Есть ли определенность относительно продления срока контракта тех игроков, контракт которых заканчивается летом?

– Если это возрастные игроки, очевидно, что они ищут такой вариант, где хорошо платят после клубов не грандов: это Полесье, Кривбасс, Колос, ЛНЗ. Почему-то в прошлом году нас включили в топ-грандов украинского чемпионата по игровым и финансовым показателям, но на данный момент это не так, тогда так сложились карты, – сказал Фридман в комментарии Telegram-каналу "Днепрянин".

Напомним, после 25-ти туров СК Днепр-1 в турнирной таблице УПЛ идет четвертым, набрав 45 очков.

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