"Мы играли плохо. Нечего особо сказать. Мы начали играть с идеей, но не могли сохранять спокойствие и соблюдать плана. После гола было много хаоса. Это была худшая игра. Теперь мы будем иметь паузу, должны подумать и сделать так, чтобы команда изменила свое отношение к футболу за неделю.

Сенсационное поражение мадридцев в видеообзоре матча Эспаньол – Реал – 2:1

Мы заслужили на поражение. Реакция была поздно. У нас не принято проигрывать два матча... Я не собираюсь сейчас объяснять, какой у нас подход. Но действительно мы выглядели беспорядочными, не было четкого контроля мяча. У нас было мало агрессии, я имею в виду техническую и тактическую стороны игры", – цитирует Анчелотти Marca.

Заметим, что у "сливочных" уже два подряд поражения – от Шерифа (1:2) в Лиге чемпионов и нынешнее от Эспаньола (1:2) в Примере.

Реал на выезде уступил Эспаньолу и потерпел первое поражение в Ла Лиге – мадридцы сравнялись по очкам с Атлетико