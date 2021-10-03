Мадридский Реал после проигрыша от Шерифа в Лиге чемпионов уступил еще и Эспаньолу в Примере. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи 8-го тура на Футбол 24.

"Сливочные" пропустили первыми. Ембарба прострелил с левого фланга, а Де Томас опередил Васкеса на ближней штанге и пробил Куртуа. Почти сразу после перерыва Видаль после эффектного соло удвоил преимущество команды из Барселоны.

Реал на выезде уступил Эспаньолу и потерпел первое поражение в Ла Лиге – мадридцы сравнялись по очкам с Атлетико

Реал в ответ забил трижды: раз отличился Азар и дважды – Бензема. Правда, из трех взятий ворот засчитали только один удар Карима, а два были отменены. В конце концов, Реал уступил впервые в Ла Лиге сезона 2021/22, Эспаньол же одержал лишь вторую победу.