Лидер чемпионата Испании – Реал – в матче с Эспаньолом мог оформить отрыв в три очка от ближайшего преследователя – Атлетико. Для этого подопечным Карло Анчелотти требовалось совсем немного – победить, тем самым реабилитировавшись за позорное домашнее поражение от Шерифа в Лиге чемпионов. Украинский голкипер Андрей Лунин уже традиционно остался в запасе, а "сливочные" взялись за дело. Первый удар гости нанесли по воротам соперника уже на 4-й минуте – Бензема с линии штрафной пробил точно в руки голкиперу. Эмбарба в ответ проверил Куртуа – бельгиец в прыжке не без труда нивелировал угрозу.

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На 14-й минуте неплохой шанс упустил Бензема: Винисиус ворвался в штрафную Эспаньола, отпасовал на Карима и француз решил обыграть половину обороны соперника. Удар все-таки состоялся, но был слишком слаб и точно в руки Диего Лопесу.

"Попугаи" все чаще стали огрызаться и убегать в контратаки. На 17-й минуте один из таких спринтов удался. Эмбарба метеором промчался по правому флангу, прострелил, Милитао замешкался, зато успел Рауль Де Томас, в падение буквально занеся мяч в сетку.

Мадридцы продолжали владеть инициативой, однако свой сумбур у ворот каталонцев никак не могли превратить в нечто действительно опасное. В противовес Реалу Эспаньол играл очень грамотно, не подпускал соперника к своим воротам, а когда "сливочным" удавалось туда попадать – просто выдавливал их за пределы штрафной. В конце тайма Томас мог удваивать, но замешкался с ударом и упал. Арбитр эпизод проигнорировал и пенальти не назначил. Через мгновение Эмбарба снова продемонстрировал чудеса дриблинга на левом фланге и выложил под удар Томасу, но форвард пробил крайне неудачно – далеко от стойки. Милитао перед свистком на перерыв опасно пробивал головой после навеса со штрафного, однако не попал в ворота.

Сразу после перерыва Милитао замыкал подачу с углового и снова пробил мимо стойки. На 61-й минуте Алейш Видаль набрал скорость в центре поля и поочередно – обыграв Модрича, пробросив Начо между ног – вышел на Куртуа и удвоил счет.

Через 2 минуты Серхи Дардер мог ставить точку в матче, но его выход один на один завершился маленькой трагедией – мяч после удара прошел рядом со штангой. Вскоре Бензема сократил счет, но арбитр гол отменил, зафиксировав нарушение в нападении. В конце концов старания француза увенчались успехом – в середине второй сорокапятиминутки он повторил идентичную попытку из первого тайма: дошел до линии штрафной, на линии обыграл нескольких защитников и только тогда пробил. В этот раз – удачно.

Азар, который вышел на поле после длительного простоя, забил за 5 минут до финального свистка, но Бензема залез в офсайд и спасительный гол снова отменили. Финальный штурм плодов не принес и мадридцы потерпели первое поражение в чемпионате Испании в текущем сезоне.

Как следствие, Реал с 17 очками в турнирной таблице Ла Лиги остается первым, а Эспаньол набрал 9 пунктов и поднялся на двенадцатое место.

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