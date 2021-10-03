"Ми грали погано. Немає що особливо сказати. Ми почали грати з ідеєю, але не могли зберігати спокій і дотримуватись плану. Після гола було багато хаосу. Це була найгірша гра. Тепер ми матимемо паузу, маємо подумати і зробити так, щоб команда змінила своє ставлення до футболу за тиждень.

Сенсаційна поразка мадридців у відеоогляді матчу Еспаньйол – Реал – 2:1

Ми заслужили на поразку. Реакція була запізно. У нас не прийнято програвати два матчі... Я не збираюсь зараз пояснювати, який у нас підхід. Але справді ми виглядали незібраними, не було чіткого контролю м'яча. У нас було мало агресії, я маю на увазі технічну і тактичну сторони гри", – цитує Анчелотті Marca.

Зауважимо, у "вершкових" вже дві поспіль поразки – від Шерифа (1:2) в Лізі чемпіонів та нинішня від Еспаньйола (1:2) в Прімері.

Реал на виїзді поступився Еспаньйолу і зазнав першої поразки в Ла Лізі – мадридці зрівнялись за очками з Атлетіко