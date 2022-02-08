"Миколенко – качественный, хороший футболист. Игрок, который может играть на уровне Премьер-лиги, легко. У меня в этом есть абсолютное убеждение. И не надо здесь какие-либо анализы делать. У него первые матчи, ему доверяют тренеры: ему доверял Бенитес, ему доверяет Лэмпард. Он будет играть. И с каждым матчем будет играть все лучше, и лучше и лучше.

"У Миколенко будет яркое будущее в Эвертоне", – Делф указал на сильные стороны украинца

Когда-нибудь вы вспомните мои слова, но я думаю, что это будущий капитан сборной Украины. Вот Виталий Миколенко в перспективе станет капитаном сборной Украины. Таким, как был Лужный. Помните, в Арсенале. Тоже крайний защитник, правда, правый, тот левый. Но характер, злоба, качество – все присутствует у Миколенко. И я знаю, что у него есть мотивация. Он молодец, что он прорвался туда. И он очень хороший футболист, очень хороший футболист на уровне Премьер-лиги", – рассказал Цыганык в программе Циганик Live.

Добавим, что Миколенко перебрался в Эвертон в январе этого года и успел провести 3 матча за "ирисок". В команде сменился главный тренер – вместо Рафаэля Бенитеса Эвертон возглавил Фрэнк Лэмпард.

Лэмпард дебютировал в Эвертоне с разгрома в Кубке Англии – ошибка Миколенко в первой игре на Гудисоне привела к голу