"Видел его в Лиге чемпионов и матчах за сборную. Думаю, он должен быть основным левым защитником в национальной команде, ведь его левая лучше, чем у Зинченко. Я шучу.

Миколенко назвал трех игроков Динамо, которые вскоре могут переехать в Европу

На самом деле, я видел Миколенко считанные разы. Он талантлив. Что заметил на тренировках – Виталий максимально выкладывается, всегда просит мяч, и у него очень хорошая левая нога. На мой взгляд, у него будет яркое будущее в Эвертоне.

Он должен заиграть в АПЛ. Когда переходишь в новый чемпионат, особенно столь мощный, нужно время на адаптацию. У него хорошая техника, это особенно поможет ему в последней трети", – сказал Делф для Youtube-канала Влады Седан.

Напомним, в начале года Эвертон объявил о подписании защитника Динамо Виталия Миколенко за около 23 млн евро. Украинец уже успел сыграть за "ирисок" в трех поединках.

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