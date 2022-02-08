"Миколенко – якісний, хороший футболіст. Гравець, який може грати на рівні Прем'єр-ліги, легко. У мене в цьому є абсолютне переконання. І не треба тут якісь аналізи робити. У нього перші матчі, йому довіряють тренери: йому довіряв Бенітес, йому довіряє Лемпард. Він буде грати. І з кожним матчем буде грати все краще, і краще, і краще.

"У Миколенка буде яскраве майбутнє в Евертоні", – Делф вказав на сильні сторони українця

Колись ви згадаєте мої слова, але я думаю, що це майбутній капітан збірної України. От Віталій Миколенко у перспективі стане капітаном збірної України. Таким, як був Лужний. Пам'ятаєте, в Арсеналі. Теж крайній захисник, правда, правий, той лівий. Але характер, злість, якість – все присутнє у Миколенка. І я знаю, що у нього є мотивація. Він молодчина, що він прорвався туди. І він дуже хороший футболіст, дуже хороший футболіст на рівні Прем'єр-ліги", – розповів Циганик у програмі Циганик Live.

Додамо, що Миколенко перебрався до Евертона у січні цього року та встиг провести 3 матчі за "ірисок". У команді змінився головний тренер – замість Рафаеля Бенітеса Евертон очолив Френк Лемпард.

Лемпард дебютував у Евертоні з розгрому в Кубку Англії – помилка Миколенка у першій грі на Гудісоні призвела до гола