"Я раньше уже говорил, что европейский этап карьеры хочу завершить в Атлетико. Я знаю, что клуб выступает за возможность продлить контракт, и мы об этом еще поговорим.

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За пределами Европы мне хотелось бы позже попасть в МЛС. Я никогда этого не скрывал. Атлетико – это мой последний европейский клуб, почти 100%. Это место, где я хочу быть, где я вижу себя самым счастливым. Здесь я дома", – признался Гризманн в интервью AS.

Напомним, недавно 32-летний француз забил 173-й гол за Атлетико и догнал Луиса Арагонеса в списке лучших бомбардиров клуба. В скором времени Антуан явно станет единоличным рекордсменом "матрасников". Его контракт с Атлетико рассчитан до лета 2026 года.

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