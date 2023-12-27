"Я раніше вже казав, що європейський етап кар'єри хочу завершити в Атлетіко. Я знаю, що клуб виступає за можливість продовжити контракт, і ми про це ще поговоримо.

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За межами Європи мені хотілося б пізніше потрапити до МЛС. Я ніколи цього не приховував. Атлетіко – це буде мій останній європейський клуб, майже 100%. Це те місце, де я хочу бути, де я бачу себе найщасливішим. Тут я вдома", – зізнався Грізманн в інтерв'ю AS.

Нагадаємо, нещодавно 32-річний француз забив 173-й гол за Атлетіко і наздогнав Луїса Арагонеса у списку найкращих бомбардирів клубу. Незабаром Антуан явно стане одноосібним рекордсменом "матрацників". Його контракт з Атлетіко розрахований до літа 2026 року.

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