ФИФА на своем официальном сайте назвала список претендентов на лучшего игрока 2020 года. В тройку номинантов вошли сразу три топ-форварда – нападающий Баварии Роберт Левандовски, игрок Барселоны Лионеь Месси и представитель Ювентуса Криштиану Роналду.

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Победитель определится 17 декабря. Действующим обладателем звания лучший игрок года является Лионель Месси.

Напомним, в этом году вручение "Золотого мяча" отменено из-за пандемии. Букмекеры предсказывали победу Роберту Левандовски.

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