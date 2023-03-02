Сенсационный вылет Малиновского из Кубка Франции в видеообзоре матча Марсель – Аннеси – 2:2 (пен 6:7)
Марсель неожиданно уступил Аннеси в четвертьфинале Кубка Франции. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".
Кубок Франции, 1/4 финала
Марсель – Аннеси – 2:2 (пен. 6:7)
Голы: Верету, 29, Режи, 90+6 – Дион, 53, Муанга, 59
Нереализованный пенальти: Алексис, 85
Марсель без особого труда выиграл первый тайм благодаря голу Верету. Впрочем, после перерыва представитель Лиги 2 ответил двойным ударом за 6 минут. Дион сместился в центр и точно пробил низом, а Муанга замкнул подачу с углового.
Малиновский упустил шанс на трофей – украинец чудом не забил, Марсель эпично вылетел из Кубка Франции в серии пенальти
Малиновский вскоре покинул поле и переживал безумие последних минут в роли зрителя. Марсель заработал пенальти, однако Алексис проиграл дуэль голкиперу Аннеси. Провансальцам удалось вырвать серию пенальти на последней минуте игры – 18-летний дебютант Режи случайно навесил прямо в ворота. Соперники совершили по одной ошибке в основных ударах лотереи, а в дополнительных попытках Марсель похоронил Балерди – мимо ворот.