Кубок Франции, 1/4 финала

Марсель – Аннеси – 2:2 (пен. 6:7)

Голы: Верету, 29, Режи, 90+6 – Дион, 53, Муанга, 59

Нереализованный пенальти: Алексис, 85

После последнего разгромного поражения от ПСЖ в Лиге 1 Марсель отпустил лидера чемпионата на 8 очков. Соответственно, именно победа в Кубке стала лучшим шансом для провансальцев завоевать трофей, ведь ПСЖ в турнире уже нет – гол Руслана Малиновского выбил Месси и Ко в 1/8 финала. В четвертьфинале жребий был благосклоннее к Марселю. Подопечным Тудора противостоял скромный Аннеси, занимающий 10 место во втором дивизионе. Руслан Малиновский вышел в старте и сформировал атакующее трио с Димитри Пайе и Алексисом Санчесом.

Малиновский в битве за полуфинал: онлайн-видеотрансляция матча Кубка Франции Марсель – Аннеси

Гости могли забивать уже на первой минуте, но не сумели воспользоваться обрезкой Гендузи недалеко от собственной штрафной. А первый момент Марселя имел Малиновский. На 4-й минуте Руслан пробил выше из убойной позиции, но до этого рефери зафиксировал офсайд у Клоса. Марсель давил – хозяева чуть не затолкали мяч в ворота после углового, удар Пайе парировал кипер, а прострел Малиновского заблокировали. Все это уместилось в стартовые 10 минут на Велодроме.

Гендузи повторил трюк с обрезкой на своей половине, но снова игроки Аннеси простили хавбека сборной Франции, не сумев нанести удар по воротам Пау Лопеса. Малиновский отдал голевой пас на Клоса, пробившего мимо кипера. Офсайд отобрал ассист у украинца, который тут же сам мог забить. Неиспользованный выход один на один и снова офсайд.

Давление Марселя воплотилось в гол на 29-й минуте. Клос после передачи Санчеса избежал офсайда и протолкнул мяч на Верету, который спокойно пробил мимо Кальена. 1:0 – провансальцы вышли вперед.

Незадолго до перерыва Малиновский мог удвоить преимуществоМарселя. Удар украинца со штрафного приняла на себя перекладина. Вторая попытка Руслана – мяч попал в сетку с внешней стороны. На этом первый тайм завершился.

На старте второй половины игры Каборе мог вывести Малиновского на ударную позицию, но не смог отдать точный пас мимо защитника. А на 53-й минуте футболисты Аннеси шокировали Велодром. Контратака гостей завершилась точным ударом Диона в дальний угол!

Но это было не все. На 59-й минуте Марсель оказался в нокауте. Подача углового завершилась точным ударом Муанга, который головой вывел Аннеси вперед. Вскоре после этого Тудор снял Малиновского, выпустив вместо украинца Витинью. Не лучший матч для Руслана, который запомнился лишь ударом в перекладину, отдал один ключевой пас, а на протяжении большей части был незаметен и получил посредственные оценки.

Марсель откровенно поплыл". Моментов у ворот Аннеси не было, но на 84-й минуте команда Тудора получила право на пенальти. VAR увидел игру рукой у футболиста гостей, но Кальен отразил удар Алексиса Санчеса с 11-метровой отметки!

Марсель таки выцарапал серию пенальти на последних секундах. Героем стал 18-летний Франсуа Режи, вышедший на поле в комменсованное время. На 90+6 минуте дебютант фантастическим ударом перебросил вратаря и сравнял счет!

Аннеси в текущем розыгрыше Кубка уже выигрывал серию пенальти, но не забил первый же удар – сейв Пау Лопеса. У Марселя свою попытку не реализовал Тавареш, проигравший дуэль Кальену. 4:4 после основной серии, а решающий пенальти не забил Балерди. Аннеси впервые в своей истории вышел в полуфинал Кубка Франции!