"Думаю, что эта ничья больше в пользу Зари. Динамо нужно не оглядываться назад, а смотреть только вперед, если они не хотят остаться без медалей.

"Обидно, что все так закончилось с Динамо": Бондарь признался, от кого зависит чемпионство Шахтера

Из первой четверки мне больше всего нравится Заря. Ван Леувен поставил луганчанам привлекательный атакующий футбол. Они больше всего создают моментов у чужих ворот.

Сможет ли Динамо завоевать бронзу? Тяжело сказать. Заря в матче с Колосом выглядела здорово. У луганского клуба есть футболисты, которые делают результат, поэтому Динамо будет не легко. Но Заря может оступиться в дальнейших играх, пока у них нет стабильности. Однако у Динамо проблемы, к сожалению, тоже никуда не делись – как была головная боль с атакой, индивидуальным мастерством и созданием моментов, так она и осталась. Киевской команде нужен командный дух и на каждую игру выходить как на финал", – сказал Хацкевич в комментарии FanDay.

Напомним, после 22-х туров Динамо в турнирной таблице УПЛ идет четвертым и отстает от Зари на 5 очков.

Динамо – Шахтер: Киев спасает неочевидный герой, судейство интереснее игры, дикие привозы, замена Мудрику и Цыганкову