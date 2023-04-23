"Думаю, що ця нічия більше на користь Зорі. Динамо потрібно не озиратися назад, а дивитися тільки вперед, якщо вони не хочуть залишитися без медалей.

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Із першої четвірки мені найбільше подобається Зоря. Ван Леувен поставив луганцям привабливий атакувальний футбол. Вони найбільше створюють моментів біля чужих воріт.

Чи зможе Динамо завоювати бронзу? Важко сказати. Зоря в матчі з Колосом виглядала здорово. У луганського клубу є футболісти, які роблять результат, тому Динамо буде не легко. Але Зоря може оступитися в подальших іграх, поки у них немає стабільності. Однак у Динамо проблеми, на жаль, теж нікуди не поділися – як був головний біль з атакою, індивідуальною майстерністю і створенням моментів, так він і залишився. Київській команді потрібен командний дух і на кожну гру виходити як на фінал", – сказав Хацкевич у коментарі FanDay.

Нагадаємо, після 22-х турів Динамо у турнірній таблиці УПЛ йде четвертим і відстає від Зорі на 5 очок.

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