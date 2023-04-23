"Обидно, что все так закончилось с Динамо": Бондарь признался, от кого зависит чемпионство Шахтера
Защитник "горняков" Валерий Бондарь прокомментировал ничью в матче 22-го тура УПЛ против "бело-синих" (1:1).
"Мы всегда играем на победу, а когда против Динамо – это двойная мотивация. Обидно, что все так закончилось, но имеем то, что имеем – один балл в копилку.
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Я думаю, что показали очень хороший футбол с обеих сторон. И нам, и им был нужен результат. Сыграли вничью, но это зависит от каждого из нас.
Йовичевич говорил о 8 финалах для Шахтера, но я очень надеюсь, что все решится намного быстрее. Все зависит от нас. Только мы можем стать чемпионами, если будем демонстрировать хороший футбол. Красивый, атакующий футбол, который будет приносить нам результат", – сказал Бондарь в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.
Напомним, в матче 22-го тура Шахтер разошелся миром с Динамо (1:1) и продолжает возглавлять турнирную таблицу УПЛ (53 очка). Динамо (с 41 пунктом) идет четвертым.
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