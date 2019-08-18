Эшли Коул объявил о завершении карьеры – игрок с июня был без клуба

Бывший защитник Арсенала, Челси и сборной Англии Эшли Коул объявил о завершении карьеры в возрасте 38 лет.

"Пришло время повесить бутсы на гвоздь. С нетерпением жду следующей главы своей карьеры, которая, надеюсь, будет связана с тренерской деятельностью", – заявил Коул в эфире Sky Sports.

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Напомним, Коул является воспитанником Арсенала и в начале карьеры выступал в составе "канониров", но в 2006 году перешел в Челси. Он также выступал за Рому, Лос-Анджелес Гэлакси и Дерби Каунти. Отметим, что с июня этого года Коул находился без футбольного клуба после завершения контракта с Дерби Каунти.

В составе Арсенала Коул дважды выигрывал АПЛ и Суперкубок Англии, а также трижды становился обладателем Кубка Англии.

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В качестве игрока Челси он выступал до 2014 года, выиграв Лигу чемпионов, чемпионат Англии и Суперкубок страны, а также Кубок английской лиги. В период выступлений за Челси он также четыре раза выигрывал Кубок Англии.