Снейдер объявил о завершении карьеры

Бывший хавбек Реала и Интера сообщил о завершении профессиональной карьеры.

Уэсли Снейдер в интервью YouTube-каналу Утрехта заявил, что завершает профессиональную карьеру.

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Голландец подписал соглашение с клубом о том, что будет наблюдать за его матчами с собственного скайбокса.

На протяжении своей карьеры Снейдер выступал за Аякс, Реал, Интер и Аль-Гарафу. С итальянцами стал победителем Лиги чемпионов-2009/10.