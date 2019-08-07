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Форлан объявил о завершении карьеры

13:46 20 Читати українською
Форлан объявил о завершении карьеры
Диего Форлан

Знаменитый уругвайский форвард Диего Форлан прощается с профессиональным футболом.

"После 21 года выступлений я решил завершить профессиональную карьеру. Закончился прекрасный этап жизни, полный невероятных воспоминаний и эмоций. Однако впереди новые вызовы. Благодарен всем, кто сопровождал меня на этом пути", – написал Диего Форлан в Twitter.

Форлан известен своими выступлениями за сборную Уругвая, в составе которой он стал лучшим игроком чемпионата мира-2010, а также за Манчестер Юнайтед, Атлетико, Вильярреал и Интер. Последним клубом футболиста был гонконгский Китчи, за который он в последний раз сыграл в мае 2018-го.

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