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Ешлі Коул оголосив про завершення кар'єри – гравець з червня був без клубу

16:26 168 Читать на русском
Ешлі Коул оголосив про завершення кар'єри – гравець з червня був без клубу
Ешлі Коул / Reuters

Колишній захисник Арсенала, Челсі та збірної Англії Ешлі Коул оголосив про завершення кар'єри у віці 38 років.

"Прийшов час повісити бутси на цвях. З нетерпінням чекаю наступного розділу своєї кар'єри, яка, сподіваюся, буде пов'язана з тренерською діяльністю", – заявив Коул в ефірі Sky Sports.

Снейдер оголосив про завершення кар'єри

Нагадаємо, Коул є вихованцем Арсенала і на початку кар'єри виступав у складі "канонірів", але в 2006-му році перейшов в Челсі. Він також виступав за Рому, Лос-Анджелес Гелаксі і Дербі Каунті. Відзначимо, що з червня цього року Коул перебував без футбольного клубу після завершення контракту з Дербі Каунті.

У складі Арсенала Коул двічі вигравав АПЛ і Суперкубок Англії, а також тричі ставав володарем Кубка Англії.

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В якості гравця Челсі він виступав до 2014 року, вигравши Лігу чемпіонів, чемпіонат Англії і Суперкубок країни, а також Кубок англійської ліги. У період виступів за Челсі він також чотири рази вигравав Кубок Англії.

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