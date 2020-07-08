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Эсеола получил в конкуренты бывшую звезду чемпионата России

16:20 - Читати українською
Эсеола получил в конкуренты бывшую звезду чемпионата России
Вагнер Лав / Сайт Кайрата

Нападающий Вагнер Лав продолжит карьеру в чемпионате Казахстана.

Кайрат на своем официальном сайте объявил о подписании 36-летнего бразильца.

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Контракт рассчитан на шесть месяцев с возможностью продления. За свою карьеру Лав выступал в ряде бразильский клубов, Шаньдун Лунэн, Коринтиансе, Монако, Аланьяспоре, Бешикташе. Форвард наиболее известен по выступлениям в составе московского ЦСКА – 170 матчей, 85 голов и победа в Кубке УЕФА 2004/05.

Напомним, что цвета Кайрата защищает украинец Адеринсола Эсеола, который в прошлом сезоне стал одним из лучших бомбардиров чемпионата Казахстана.

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Теги
Трансферы Мир Вагнер Вагнер Лав Кайрат Кайрат Чемпионат Казахстана Адеринсола Адеринсола Эсеола
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