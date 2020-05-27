Президента ЦСКА Москва задерживала украинская милиция: он жестоко поступил с отцом погибшего голкипера

Ресурс Match TV рассказал о темных страницах биографии Евгения Гинера, президента московского ЦСКА, связанных с Украиной.

"С 1992 года Гинер спонсировал в Москве ветеранские команды. Годом ранее, 9 февраля 1991-го, по информации издания "Время новостей", цитирующего ответ украинского МВД российским коллегам, Гинер задерживался Фрунзенским РОВД Харьковской области по уголовному делу, возбужденному 29.08.90 по признакам преступления, предусмотренного статьей 86-1 УК УССР (хищение госимущества в особо крупных размерах), – говорится в материале Match TV.

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В феврале 2001 года Евгений Гинер, уроженец Харькова, стал президентом ПФК ЦСКА (Москва). А в августе того же года голкипер "армейцев" Сергей Перхун, игрок национальной сборной Украины, получил смертельную травму в столкновении с Будуном Будуновым, форвардом Анжи.

"После смерти Сергея Перхуна Гинер помог его жене, сестре и дочерям (двухкомнатная квартира, оплата обучения в институте, четырехметровый памятник работы Рукавишникова). Отца Перхуна, просившего деньги на книгу о сыне, Гинер выгнал из своего кабинета. По мнению президента ЦСКА, Владимир Перхун пытался "нажиться на горе", – пишет Match TV.

К слову, под управлением Гинера ЦСКА стал 6-кратным чемпионом и 7-кратным обладателем Кубка России, а также победил в финале Кубка УЕФА-2005.

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