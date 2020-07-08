Есеола отримав у конкуренти колишню зірку чемпіонату Росії

Нападник Вагнер Лав продовжить кар'єру в чемпіонаті Казахстану.

Кайрат на своєму офіційному сайті оголосив про підписання 36-річного бразильця.

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Контракт розрахований на шість місяців з можливістю продовження. За свою кар'єру Лав виступав у низці бразильський клубів, Шаньдун Лунен, Корінтіансі, Монако, Аланьяспорі, Бешикташі. Найбільше форвард відомий виступами у складі московського ЦСКА – 170 матчів, 85 голів і перемога в Кубку УЄФА 2004/05.

Нагадаємо, що кольори Кайрата захищає українець Адерінсола Есеола, який у минулому сезоні став одним з найкращих бомбардирів чемпіонату Казахстану.

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