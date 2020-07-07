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"В списке дисквалифицированных есть хоть один россиянин?": украинский легионер – о скандале с договорняками в Армении

7 июля 21:29 - Читати українською
"В списке дисквалифицированных есть хоть один россиянин?": украинский легионер – о скандале с договорняками в Армении
Игорь Быковский / Сайт Локомотива Ереван

Хавбек ереванского Локомотива Игорь Быковский возмущен результатами расследования за договорные матчи в Первой лиге Армении.

"Копали под нас что-то, именно под нашу команду. Нас не хотели впускать в Высшую лигу.

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Команда Ван сыграла второго числа. Получается, что нашу игру перенесли на четвертое, а они сыграли второго. Третьего июля нам заявляют, что чемпионат остановлен, когда они на первом месте. У них президент имеет должность в федерации футбола Армении. А по какому принципу составлялся список дисквалифицированных? Может наугад, я не знаю. Там есть хоть один россиянин? Я что-то не видел", – сказал Быковский в комментарии Yellow.

Напомним, всего в Армении дисквалифицировали 25 украинских легионеров, значительная часть которых представляла Локомотив Ереван.

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