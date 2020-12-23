"Да, я могу подтвердить, что Кристиан Эриксен выставлен на трансфер. Он уйдет из команды в январе.

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Он не входит в наши планы и имеет проблемы в Интере. Считаю, что уход Кристиана станет правильным решением", – приводит слова функционера журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Отметим, что датский хавбек перебрался на Джузеппе Меацца год назад за ориентировочно 27 млн евро, но закрепиться в обойме миланцев не сумел. В нынешнем сезоне Кристиан Эриксен провел лишь 12 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

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