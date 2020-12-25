Еріксен переживає один з найневдаліших періодів у своїй кар'єрі, адже не має стабільної ігрової практики в Інтері. Потенційний прихід Маурісіо Почеттіно на посаду наставника ПСЖ може відкрити нову сторінку у біографії данця.

Еріксен офіційно виставлений на трансфер

Як повідомляє Football Italia з посиланням на Tuttomercatoweb, відхід 28-річного півзахисника з "нерадзуррі" може стати реальністю, адже Почеттіно довго працював з Еріксеном у Тоттенхемі. Загалом вони провели разом 255 матчів. Ба більше, останнім часом ЗМІ інформують про інтерес Інтера до хавбека ПСЖ Леандро Паредеса, а тому можливий навіть обмін клубів гравцями.

Зауважимо, Крістіан Еріксен у поточному сезоні не має бажаної ігрової практики в Інтері – він провів неповних 8 матчів у Серії А та 4 в ЛЧ. Маурісіо Почеттіно у свою чергу вважається головним фаворитом на посаду нового тренера парижан після неофіційної відставки Томаса Тухеля.

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