Датчанин планирует вновь играть на профессиональном уровне в сезоне 2022/23, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Повторил судьбу Эриксена: у экс-игрока сборной Исландии остановилось сердце во время матча

Прошло 5 месяцев с того дня, когда Эриксен пережил остановку сердца на Евро-2020. 29-летнему полузащитнику вживили кардиостимулятор, который не позволит ему выступать в Италии. Впрочем, Кристиан не опускает голову. Хавбек начал легкие тренировки под наблюдением врачей на родине. Если тесты будут положительными, то нагрузки постепенно увеличатся.

Добавим, что контракт Эриксена с Интером рассчитан до лета 2024 года. За период отсутствия зарплату игрока полностью покрывает УЕФА.

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