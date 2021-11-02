Полузащитник норвежского Согндала Эмиль Палссон едва не ушел из жизни прямо во время поединка.

В матче 27-го тура второго дивизиона чемпионата Норвегии Палссон упал на газон уже на 12-й минуте встречи. Independent.

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Как оказалось, у исландца остановилось сердце. Футболисту в течение 11 минут оказывали экстренную помощь прямо на поле, после чего скорая помощь отвезла его в больницу.

Отметим, что Палссон выступает за Согндал на правах аренды и в свое время провел 1 поединок в составе сборной Исландии. Напомним, что похожая ситуация произошла с Кристианом Эриксеном на Евро-2020 – к счастью, датчанина удалось спасти.

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