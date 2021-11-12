Еріксен налаштований відновити кар'єру у наступному сезоні – хавбек вперше почав тренуватися після зупинки серця на Євро
Півзахисник Інтера Крістіан Еріксен прагне якомога швидше повернутися на поле.
Данець планує знову грати на професіональному рівні у сезоні 2022/23, повідомляє La Gazzetta dello Sport.
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Минуло 5 місяців з того дня, коли Еріксен пережив зупинку серця на Євро-2020. 29-річному півзахиснику вживили кардіостимулятор, який не дозволить йому виступати в Італії. Втім, Крістіан не опускає голову. Хавбек почав легкі тренування під наглядом лікарів на батьківщині. Якщо тести будуть позитивними, то навантаження поступово збільшаться.
Додамо, що контракт Еріксена з Інтером розрахований до літа 2024 року. Упродовж періоду відсутності зарплату гравця повністю покриває УЄФА.
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