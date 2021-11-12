Данець планує знову грати на професіональному рівні у сезоні 2022/23, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Повторив долю Еріксена: у екс-гравця збірної Ісландії зупинилось серце під час матчу

Минуло 5 місяців з того дня, коли Еріксен пережив зупинку серця на Євро-2020. 29-річному півзахиснику вживили кардіостимулятор, який не дозволить йому виступати в Італії. Втім, Крістіан не опускає голову. Хавбек почав легкі тренування під наглядом лікарів на батьківщині. Якщо тести будуть позитивними, то навантаження поступово збільшаться.

Додамо, що контракт Еріксена з Інтером розрахований до літа 2024 року. Упродовж періоду відсутності зарплату гравця повністю покриває УЄФА.

"Сцени безтурботної нормальності": Еріксен оговтується після трагедії Євро-2020 і готується відновити тренування