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Эриксен намекнул на переход в Реал

14:51 121 Читати українською
Эриксен намекнул на переход в Реал
Кристиан Эриксен / Reuters

Кристиан Эриксен может покинуть лондонский клуб в это межсезонье.

Хавбек считает, что пришло время для перехода в более статусный клуб.

"Думаю, сейчас я на том этапе своей карьеры, когда хочу попробовать что-нибудь новое. Я очень ценю то, что пережил в Тоттенхэме, не было никакого негатива. Но я бы хотел чего-то нового.

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Надеюсь, летом все прояснится. Такой план. Но в футболе не знаешь, когда все станет известно. Это может произойти в любое время.

Все хотят, чтобы это произошло как можно быстрее, но в футболе нужно время. Все зависит от Даниэла Леви. И должен быть интерес другого клуба. Или же я должен буду сесть за стол переговоров и согласовать новый контракт.

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Что касается разговоров о Реале, то это было бы шагом вперед. Но для этого Реал должен обратиться к Тоттенхэму и сказать, что заинтересован в Кристиане. Думаю, этого пока не произошло", – цитирует Эриксена издание Ekstra Bladet.

В этом году датчанин вместе со "шпорами" смог пробиться в финал Лиги чемпионов, в котором проиграл Ливерпулю со счетом 0: 2.

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Трансферы Реал Мадрид Реал Мадрид Кристиан Эриксен Кристиан Эриксен Тоттенхэм Тоттенхэм Испания
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