Еріксен натякнув на перехід у Реал

Крістіан Еріксен може покинути лондонський клуб цього міжсезоння.

Хавбек вважає, що настав час для переходу в більш статусний клуб.

"Думаю, зараз я на тому етапі своєї кар'єри, коли хочу спробувати що-небудь нове. Я дуже ціную те, що пережив в Тоттенхемі, не було ніякого негативу. Але я б хотів чогось нового.

Ло Чельсо виявив бажання перейти до Тоттенхема

Сподіваюся, влітку все проясниться. Такий план. Але у футболі не знаєш, коли все стане відомо. Це може статися будь-коли.

Всі хочуть, щоб це сталося якомога швидше, але в футболі потрібен час. Все залежить від Даніела Леві. І повинен бути інтерес іншого клубу. Або ж я повинен буду сісти за стіл переговорів і узгодити новий контракт.

Реал офіційно підписав Йовіча

Що стосується розмов про Реал, то це було б кроком вперед. Але для цього Реал повинен звернутися до Тоттенхема і сказати, що зацікавлений в Крістіані. Гадаю, цього поки не відбулося", – цитує Еріксена видання Ekstra Bladet.

Цього року данець разом зі "шпорами" зміг пробитися до фіналу Ліги чемпіонів, в якому програв Ліверпулю з рахунком 0:2.