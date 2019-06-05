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Ло Чельсо изъявил желание перейти в Тоттенхэм

09:16 70 Читати українською
Ло Чельсо изъявил желание перейти в Тоттенхэм
Джованни Ло Чельсо / Reuters

Полузащитник Бетиса Джованни Ло Чельсо намерен продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Ло Чельсо изъявил желание перейти в Тоттенхэм и рассчитывает, что Бетис позволит ему покинуть клуб. "Шпоры" продолжают вести переговоры с испанским клубом и надеются договориться о трансфере.

Тоттенхэм предложил бешеную сумму за Ло Чельсо

Бетис хочет получить за футболиста сумму, приближенную к его клаусуле (88 млн фунтов).

В прошлом сезоне Ло Чельсо провел 32 матча в Ла Лиге в составе Бетиса, забил 9 голов и сделал 6 голевых передач.

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Теги
Англия Тоттенхэм Тоттенхэм Бетис Бетис Джованни Ло Чельсо Джованни Ло Чельсо
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