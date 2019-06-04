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Реал официально подписал Йовича

14:42 224 Читати українською
Реал официально подписал Йовича
Лука Йович / Reuters

Звезда Айнтрахта и сборной Сербии Лука Йович стал игроком мадридского Реала.

Реал приобрел Луку Йовича у Айнтрахта, о чем сообщил в своем Twitter. Сербский нападающий подписал с мадридцами контракт сроком на 6 лет.

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Клубы договорились не разглашать сумму трансфера, но по предварительным данным она составила около 60 млн евро. 30% получит Бенфика, которая ранее владела Йовичем.

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Трансферы Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Главное Лука Йович Лука Йович
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