Реал официально подписал Йовича

Звезда Айнтрахта и сборной Сербии Лука Йович стал игроком мадридского Реала.

Реал приобрел Луку Йовича у Айнтрахта, о чем сообщил в своем Twitter. Сербский нападающий подписал с мадридцами контракт сроком на 6 лет.

У 7 років заробляв футболом: Лука Йовіч загрожує Шахтарю та Україні, а вибирає між Реалом і Барсою

Клубы договорились не разглашать сумму трансфера, но по предварительным данным она составила около 60 млн евро. 30% получит Бенфика, которая ранее владела Йовичем.

Йовіч і його майбутній клуб – чому Реал і Барселона готові викласти понад 70 мільйонів за 21-річного серба