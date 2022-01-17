У полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена есть шанс вернуться в футбол после трагедии на Евро-2020.

Бывший хавбек Интера, разорвавший в декабре контракт с миланским клубом, готовится возобновить футбольную карьеру. Он не может играть в Италии из-за законодательства. Там запрещено выступать спортсменам с вживленным кардиостимулятором.

Эриксен надеется поехать на ЧМ-2022, несмотря на проблемы с сердцем

По информации The Athletic, Эриксен может снова оказаться в АПЛ. Брентфорд предложил 29-летнему датчанину контракт до конца нынешнего сезона с опцией продления еще на одну кампанию. В свое время Кристиан провел в Англии семь лет, сыграв более трехсот матчей за Тоттенхэм.

Напомним, Эриксен не выходил на поле с 12 июня прошлого года. Тогда в поединке чемпионата Европы Дания – Финляндия игрок пережил сердечный приступ. Тогда врачам понадобилось около пяти минут, чтобы вернуть футболиста в чувства.

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